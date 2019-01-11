توفيق عكاشة: "الرئيس السيسي حط إيده في المكان الصح"

11 يناير 2019 - 12:40 ص

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس سابق عصره، حيث خلق توازنات مع كل قوى العالم، مضيفا: "أقسم بالله لو مش معجب بما حققه الرئيس مكنتش هتكلم".



وأوضح "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس: "عيب يا حكام قطر، انتم صعبانين عليا، اقرأوا التاريخ، واعرفوا مين مصر.. الفقر مش عيب، مصر كانت أغنى الدول".

