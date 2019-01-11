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تعليق ناري لـ"عكاشة" على فوز"صلاح" بأفضل لاعب أفريقي

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علق الإعلامي توفيق عكاشة على فوز النجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.
وأكد "عكاشة" أن عام 2019 شهد أحداثا سعيدة في بدايته، موضحا أن ما يحدث في بداية العام من أمور مفرحة يعكس الأمل عند المصريين.
وأشار "عكاشة"، خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن من بين تلك الأمور السعيدة؛ قيام الرئيس السيسي بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة؛ بالإضافة إلى فوز مصر بمنصب تنظيم كأس الأمم الأفريقية.
وأردف "عكاشة" بالقول "أن فوز اللاعب المصري الأصيل محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، إنجازا لنفسه ولمصر وبداية العام الجديد تعكس أملا شديدا لمصر".


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