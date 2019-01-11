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نقيب الفلاحين يفجر مفاجأة مدوية عن بذور الطماطم

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نقيب الفلاحين يفجر مفاجأة مدوية عن بذور الطماطم

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طماطم
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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن ما تردد عن وجود بذور طماطم مفيرسة "شائعة تثير البلبلة"، مضيفا: "نحن الأكثر حرصًا على صحة المصريين".
وأوضح "عبدالدايم"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، عبر فضائية "الرافدين+"، مساء الخميس، أن الوزارة أوقفت استيراد البذور المفيرسة "023" العام الماضي وبعد ذلك تم فتح باب استيرادها بعد فحصها والتأكد من خلوها من المرض.
وتابع: "إحنا مش محتاجين كلام نقيب الفلاحين لأننا عارفين إن البذور (023) مفيرسة، إحنا قمنا بفحصها وقمنا بدورنا، ونقعد نتكلم كل شوية في الإعلام ونثير البلبلة، هذا ليس مطلوبًا في الوقت الحالي".
من جانبه رد "حساسين": "وزير الزراعة هيتحاسب لو التقاوي طلعت مفيرسة وسمح بإدخالها لمصر".
وحذّر نقيب الفلاحين، حسين عبدالرحمن، من وجود 100 مليون بذرة طماطم 023 المفيرسة طبقا لتقارير وزارة الزراعة للموانئ المصرية تنتظر إذنًا بالدخول لمصر.
وشدّد عبدالرحمن، في تصريحات صحفية، على أن السماح بدخول التقاوي المفيرسة -عبر تقارير جديدة مضادة للتقارير السابقة- يُعد كارثة بكل المقاييس سوف تقضي علي ما تبقى من محصول الطماطم في مصر وتهدد الفلاحين بخسائر مدمرة، فضلًا عن تأثير ذلك على الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم في الأسواق.
وأوصت لجنة الزراعة بمجلس النواب بحضور وزير الزراعة وممثلي الفلاحين في نوفمبر الماضي، بوقف استيراد بذور الطماطم المستوردة الفاسدة التي تسببت في تلف عروة الطماطم، بسبب وجود فيروس أضر بالزراعات في مصر. 
وقدمت وزارة الزراعة للجنة الزراعة تقارير لأول مرة تثبت أن الفيروس كامن في البذور للصنف 023.




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