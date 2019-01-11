» معلومة هامة بشأن تركيب عدادات المياه الإلكترونية

11 يناير 2019 - 01:10 ص

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تغطي حوالي 97% من سكان مصر، مشيرًا إلى أهمية التوعية بترشيد المياه حفاظًا عليها من الإهدار.



وأوضح "رسلان" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أنه تم البدء بعمل حملات توعوية لطلاب المدارس، لافتًا كذلك إلى التوسع في تركيب عدادت المياه لكل شقة.



وتابع "رسلان" أنه قد تم تركيب حوالي 6 ملايين عداد في إطار هذه الخطة، مستطردًا كذلك أن تم إطلاق خطة مكثفة لتركيب العدادات مسبقة الدفع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

