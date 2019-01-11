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هذا الإجراء يوفر 70% من فاتورة المياه

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قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب إن الشركة تغطي 97 % من سكان مصر بالمياه، مشيرا إلى أنها  تعمل على توعية الجيل القادم بأهمية الحفاظ على المياه من خلال اعطاء محاضرات للطلاب في المدارس، وتنظيم زيارات ميدانية لمحطات تنقية المياه.

واوضح "رسلان" في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار":" نتوسع خلال الفترة الاخيرة في تركيب العدادات في كل شقة، وبدأنا تركيب العدادات المسبوقة الدفع التي تعمل بالكارت، وتم توريد أكثر من 100 الف من هذا النوع.

واشار إلى أن هذا العداد يعطي للمستهلك إنذار عند وصول الرصيد لـ20 جنيها.

وأوضح أن المياه لا تقطع في فترة الإجازات عند انتهاء كارت العداد مسبوقة الدفع، وبعد الشحن تخصم المياه المستهلكة.

وتابع:" الشركة قامت بتوفير قطع تركب في "الحنفية" لتوفير المياه بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أن سعر هذه القطعة يتراوح ما بين 40 لـ50 جنيهًا، وهذا يوفر فاتورة المياه لـ70%.


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