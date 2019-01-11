سؤال بامتحان طلبة إعلام حول فستان رانيا يوسف الفاضح

تداول عدد من متسخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ورقة أسئلة امتحان مادة "الإعلام المتخصص"، للطلبة الدارسين بكلية الاداب قسم إعلام بجامعة سوهاج حول الفستان الفاضح للفنانة رانيا يوسف الذي ارتدته خلال حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وأثار موجة كبيرة من الجدل.

وطالب سؤال الامتحان طلبة قسم الاعلام بالإجابة حول ماهية التغطية الصحفية الصحيحة للواقعة.



وجدير بالذكر أن رانيا يوسف قد اثارت الجدل بارتداءها فستان اطلق عليه اعلاميا بالفاضح حيث اتهمها البعض بارتكاب فضيحة لانها كانت تمثل المراة المصرية في المهرجان السينمائي الدولي فيما بررت الفنانة الواقعة بأنها لم تكن تعلم أن الفستان سيكون بهذا الشكل ولكن "البطانة" السبب .