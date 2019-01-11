  • الجمعة 11 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:26 ص
بحث متقدم
حريق منزل

اشتعال حريق في السفارة المصرية

الدولار

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

الأرصاد: موجة طقس بارد تبدأ الخميس المقبل.. وننصح المواطنين بعدم تخفيف ملابسهم

الأرصاد: طقس الجمعة مائل للبرودة

رانيا يوسف

سؤال بامتحان طلبة إعلام حول فستان رانيا يوسف الفاضح

قطع المياه

هذا الإجراء يوفر 70% من فاتورة المياه

طماطم

نقيب الفلاحين يفجر مفاجأة مدوية عن بذور الطماطم

صلاح

تعليق ناري لـ"عكاشة" على فوز"صلاح" بأفضل لاعب أفريقي

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: "الرئيس السيسي حط إيده في المكان الصح"

الطقس شديد البرودة.. والعظمى بالقاهرة 16

"الأرصاد" تكشف معلومة صادمة عن حالة الطقس

نوح : السيسي له " ألف عين"

هذا ما قالته الخارجية الأمريكية عن الرئيس السيسي

سؤال بامتحان طلبة إعلام حول فستان رانيا يوسف الفاضح

آخر الأخبار

رانيا يوسف
رانيا يوسف

أخبار متعلقة
#

شيرين تسخر من "بطانة" رانيا يوسف أمام الجمهور

#

لفظ خارج لضيفة حساسين .. والسبب فستان رانيا يوسف

#

رانيا يوسف تثير الجدل من جديد بهذا الفستان الصادم

#

هذا ما قاله مصمم عالمي عن فستان رانيا يوسف

تداول عدد من متسخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ورقة أسئلة امتحان مادة "الإعلام المتخصص"، للطلبة الدارسين بكلية الاداب قسم إعلام بجامعة سوهاج حول الفستان الفاضح للفنانة رانيا يوسف الذي ارتدته خلال حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وأثار موجة كبيرة من الجدل.

وطالب سؤال الامتحان طلبة قسم الاعلام بالإجابة حول ماهية التغطية الصحفية الصحيحة للواقعة.

وجدير بالذكر أن رانيا يوسف قد اثارت الجدل بارتداءها فستان اطلق عليه اعلاميا بالفاضح حيث اتهمها البعض بارتكاب فضيحة لانها كانت تمثل المراة المصرية في المهرجان السينمائي الدولي فيما بررت الفنانة الواقعة بأنها لم تكن تعلم أن الفستان سيكون بهذا الشكل ولكن "البطانة" السبب .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مصر ترحّل ألمانيا داعشيا من مطار القاهرة
» معلومة هامة بشأن تركيب عدادات المياه الإلكترونية
» "النواب" عن المصالحة مع الإخوان: ليست بيدنا
» دلالات زيارة وزير الخارجية الأمريكي للكاتدرائية الجديدة
» هذا هو تأثير الموجة الباردة علي المحاصيل الزراعية
» "النقض" تخفف حكم إعدام الراقصة شمس
» تفاصيل مباحثات الوفد الأمني المصري مع "هنية"
» 6 كنوز طبيعية.. هل تنقذ مصر من الشح المائي؟
» «واشنطن بوست» تخلد ذكرى خاشقجي بقرار تاريخي
» أول تعليق رسمي من «البرلمان» على تعديل الدستور
» ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان