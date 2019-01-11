اشتعال حريق في السفارة المصرية

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حريق

الجزائر

السارة المصرية

أشرف مشرفه

وقع في الساعات المتأخرة من ليلة أمس حريق بالسفارة المصرية في الجزائر مما أدى إلى توقف العمل القنصلي بالبعثة المصرية لحين إصلاح العطل، الذي أسفر عنه الحريق.

وقال أشرف مشرفة سفير مصر بالجزائر أن الحريق محدود للغاية وتم اتخاذ قرار بتعطيل العمل لحين الإصلاح والأضرار التي نتج عنها الحريق.

يذكر أن السفارة المصرية في الجزائر تقع في حي حيدرة وهو يعرف بأنه حي دبلوماسي إذ يضم العديد من السفارات، ومنها سفارة فرنسا التي تجاور السفارة المصرية.


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