» تراجع جديد في أسعار الذهب

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أسعار

خبراء

ايهاب واصف

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 644 جنيها في السوق المحلية.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:-

عيار 18 سجل اليوم 552 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل اليوم  644 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل  736 جنيها للجرام .

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5152 جنيه.

الأوقية : 22890 جنيها.

 أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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