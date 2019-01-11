لجنة استرداد أراضي الدولة تبدأ المرحلة الثانية لإزالة التعديات

11 يناير 2019 - 10:26 ص

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة في المحافظات بدأت تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأضاف "شعراوى"، فى تصريحات صحفية، أن التعديات التي تستهدفها الموجة الثانية عشر تضم حالات الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين وكذلك الحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها.



وأكدت اللجنة العليا، أن المستهدف من هذه الموجة استكمال جهود الدولة لاسترداد كافة الأراضي المتعدي عليها وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل وفق توجيهات رئيس الجمهورية ، الموجة تستهدف إزالة نحو 8300 حالة تعدٍ منها نحو 4721 حالة تعدٍ على أراضي بناء تصل مساحتها ما يزيد على 4 ملايين متر مربع ونحو 3550 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية تصل مساحتها نحو 34 ألف فدان.

وقالت لجنة استرداد أراضى الدولة، إن قوات إنفاذ القانون تلتزم في كافة إجراءتها بالقانون وعدم التهاون مع أي حالات تعد، وأن الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني تتابع تنفيذ الموجة من خلال تقارير غرفة عمليات التنمية المحلية لرفعها إلى اللجنة.

و تواصل اللجنة إجراءات التقنين للجادين، إذ أكد المهندس شريف إسماعيل، أن أهداف اللجنة في المرحلة المقبلة، الإسراع بإجراءات التقنين والتعاقد للحالات التي تتوافر لها الشروط القانونية، وأن تكون الإجراءات سهلة للتيسير على المواطنين وبما يتفق مع القانون، كما تراعي اللجنة أن يكون تسعير الأراضي قريب من الواقع بما يحفظ حق الدولة ولا يرهق المواطن.

وقال إسماعيل، إن اللجنة كما تسير بقوة في موجات الإزالة فهي تسعى لإنهاء إجراءات التقنين في أسرع وقت، ومن أجل هذا تم وضع خريطة كاملة لعمل لجان التقنين في المحافظات للإسراع بالإجراءات.



