  • الجمعة 11 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:19 ص
بحث متقدم
عمود إنارة يصعق طفلا بإهناسيا

مفاجأة كارثية بوفاة ضحية عمود الإنارة بالبحيرة

الجبالي: مفاجآت عن منصبى السابق قريبًا

طلب مهم لـ"الجبالي" من الرئيس

رونالدو

تحليل نووي لـ"رونالدو" في تهمة الاغتصاب

«الأسد»: روسيا قد تتدخل بريًا في سوريا

أمريكا تسحب قواتها من سوريا.. تعرف علي السبب

رانيا يوسف

رانيا يوسف: "الستات بتبوظ بعض"

محمود كهربا

راتب خيالي لـ "كهربا" بعد العودة من المغرب

حريق منزل

اشتعال حريق في السفارة المصرية

رانيا يوسف

سؤال بامتحان طلبة إعلام حول فستان رانيا يوسف الفاضح

الدولار

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

الأرصاد: موجة طقس بارد تبدأ الخميس المقبل.. وننصح المواطنين بعدم تخفيف ملابسهم

الأرصاد: طقس الجمعة مائل للبرودة

استعدادًا لافتتاحها..

"فضالي" يتفقد المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق

الحياة السياسية

فضالى بتفقد
فضالى بتفقد

متابعات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

شاهد.. خطأ فادح في لافتات مترو الأنفاق

#

الحكومة تبدأ دراسات مد "المترو" إلى قليوب

#

"النقل" تكشف معلومة خطيرة عن مترو الأنفاق

#

بالتفاصيل.. أسباب محاولة مهندس الانتحار تحت عجلات المترو

مترو الأنفاق

على فضالى

المرحلة الرابعة

أجرى المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق  جولة تفقدية رافقه المهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، بعدد من محطات الخط الثالث  التى تم إنشاؤها بمواصفات اوروبية  وهى هارون و الف مسكن  ونادى الشمس وهليوبوليس.

 وجاءت الجولة التفقدية  قبل أيام من استعداد الشركة  لافتتاح  المرحلة،  وشارك بالزيارة المهندس إيهاب فهيم مساعد رئيس الشركة لتشغيل الخط الثالث، والمهندس عزت عفيفى مدير عام تشغيل محطات الخط الثالث، وأحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، ومن المقرر حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي  افتتاح المحطات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «لاسارتي» و«إكرامي» يتحدثان عن الأهلي أمام فيتا كلوب
» تفسيران للتبول بين أدراج فصول المدرسة
» الأهلي يقيد صفقاته الجديد بأفريقيا
» شاهد.. وصلة رقص ساخنة لـ"هيفاء" في عيد ميلاد صديقتها
» تراجع جديد في أسعار الذهب
» مصر ترحّل ألمانيا داعشيا من مطار القاهرة
» معلومة هامة بشأن تركيب عدادات المياه الإلكترونية
» "النواب" عن المصالحة مع الإخوان: ليست بيدنا
» دلالات زيارة وزير الخارجية الأمريكي للكاتدرائية الجديدة
» هذا هو تأثير الموجة الباردة علي المحاصيل الزراعية
» "النقض" تخفف حكم إعدام الراقصة شمس

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان