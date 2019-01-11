» «لاسارتي» و«إكرامي» يتحدثان عن الأهلي أمام فيتا كلوب

11 يناير 2019 - 10:45 ص

يعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، مؤتمرًا فى تمام الخامسة والنصف مساء اليوم، بقاعة المؤتمرات لإستاد الجيش ببرج العرب، بحضور شريف إكرامي حارس الفريق وكابتن النادي، للحديث عن المباراة المرتقبة غدا أمام فيتاكلوب الكونغولي فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

كما يعقد المؤتمر الخاص بالمدير الفني لفريق فيتا كلوب في الثامنة والنصف مساء اليوم، وبرفقته كابتن الفريق، على أن يعقبه مران الفريق الكونغولي في التاسعة مساء.

ويأتي المؤتمر وفقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي، للحديث عن كل الأمور الفنية الخاصة بالمباراة والإجابة عن كل الاستفسارات الخاصة باللقاء.