» تفسيران للتبول بين أدراج فصول المدرسة

11 يناير 2019 - 11:01 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنني في مدرسة ابنى الابتدائية ودخلت الفصل ولا يوجد به أحد وجلست بين الأدراج وتبولت.. وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التبول فى الفصل بين الأدراج، حيث إنه ليس المكان المخصص لذلك فهو يدل على بذل المال فيما لا يحل وربما يكون لك ولد له حظ وافر فى التعليم، والله أعلم، وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا، اللهم آمين.

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