"البرادعي" يكشف: 4 أسرار في زيارة "بومبيو" للقاهرة

11 يناير 2019 - 11:25 ص

حذر الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، من زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر وحديثة عن الإسلام المتطرف.

وقال في تغريدة لة بـ"تويتر": "إذا كانت " الرؤية" الأمريكية للشرق الأوسط، كما وردت على لسان وزير خارجيتها، تقتصر على مواجهة الإسلام المتطرف وايران وضمان أمن اسرائيل والتفاخر بنقل السفارة الى القدس دون أي اشارة إلى آمال وتطلعات الشعوب فى الحرية والكرامة فالرسالة واضحة.

واختتم تغريدة بقولة: "علينا أن نعتمد على أنفسنا وأنفسنا فقط".

وكان قد تواجد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في القاهرة، بالأمس، في إطار جولته الشرق اوسطية التي تستمر تسعة أيام بدأت الثلاثاء الماضي من الأردن، ثم توجه إلى العراق في زيارة غير ملعنة، حتى حطت طائرته في مطار القاهرة الدولي في وقت متأخر مساء الأربعاء الماضي.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الهدف من زيارة بومبيو للشرق الأوسط هي وضع الخطوط العريضة للسياسات الأمريكية حيال المنطقة، بعد التطورات التي حدثت مؤخرًا كان أحدثها سحب القوات الأمريكية من سوريا، موضحة أن المسؤول الأمريكي سوف يطرح "القضايا الإقليمية الحيوية، التي بينها ملف إيران ووضع غزة ومحاربة الإرهاب والتعاون في مجالي الطاقة والاقتصاد.

وأوضح بومبيو، عبر تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن جولته تهدف إلى بحث الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، وخطط واشنطن مع حلفائها وشركائها لزيادة الضغط على إيران.