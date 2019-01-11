بدء غلق كوبري غمرة لمدة 3 أيام

11 يناير 2019 - 11:27 ص

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة اليوم الجمعة، بغلق كوبرى غمرة جزئيًّا لإصلاح فواصل عرضية وصيانة الكوبري في أعمال تستغرق 3 أيام.

كما عززت الإدارة العامة للمرور، من خدماتها بمحيط أعمال إصلاحات محور الشهيد اتجاه محور المشير، وكذلك بمحور الثورة اتجاه طريق السويس.

وانتظمت الحركة المرورية صباح اليوم الجمعة، على المحاور والطرق الرئيسية بنطاق القاهرة الكبرى وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات بمحيط أعمال إنشاء كوبرى مشاه بالكيلو 160 بطريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعي لمنع التكدس السيارات.

وشهدت المحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة (كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبري عباس – كوبري الجامعة)، سيولة مرورية وكذلك شارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذا محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة.

ووزعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وتمركزت سيارات الإغاثة العاجلة لمساعدة المواطنين بطرق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي والزراعي، و«القاهرة - السويس»، و«القاهرة - الإسماعيلية»، و«بنها - شبرا» الحر تحسبًا لحدوث أعطال السيارات وتخصيص أرقام هواتف للتواصل مع المواطنين بخلاف شن ضباط المرور حملات لضبط قائدي الحافلات متعاطي المخدرات.

ويشهد الطريق الدائري الإقليمي وجودًا أمنيًّا ومروريًّا مكثفًا على مدى اليوم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل التي تزيد حمولتها على 4 أطنان، على الطريق الدائري وداخل القاهرة الكبرى يوميًا من الساعة 6.00 صباحًا حتى الساعة 12.00 منتصف الليل.