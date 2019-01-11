البحث العلمي يلتقي محافظ أسوان لمتابعة مشروع خفض منسوب المياه الجوفية

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البحث العلمي

أسوان

المياه الجوفية

ألتقي وفداً يضم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق والدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم لمتابعة ما تم في مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية في مدينة أسوان وذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون مشترك لبدء المرحلة الثانية فى المشروع في نوفمبر الماضي بأكاديمية البحث العلمي بحضور محافظ أسوان ورئيس جامعة الزقازيق.
و الأكاديمية قد تبنت هذه الدراسة ضمن مُبادراتها ودعمها لحل المشكلات الملحة والضاغطة في المجتمع المصري ومنها مشكلة ارتفاع مناسيب المياه الجوفية فى أسوان والتي تعوق خطة التنمية الشاملة بالمدينة، وأن هذا المشروع تكمن أهميته في التكامل والمشاركة حيث أنه انطلق بتكاتف 6 جهات تمثل المراكز البحثية والعلمية والجامعات والجهات التنفيذية، وهو يعد نموذجاً يحتذي به للتعاون بين جهات عدة في الدولة، وقد تم توقيع بروتوكول التعاون للبدء في المرحلة الأولي في مارس 2016 وتحققت بنجاح الأهداف المرجوة من المرحلة الأولي حيث تم وضع تصوراً لحل المشكلة من خلال ثلاث مراحل، وقد تم في المرحلة الأولي تقييم وتحديد الوضع الراهن وتحديد مصادر وأسباب ارتفاع منسوب المياه الجوفية. 

كما زار الفريق البحثى بقيادة الدكتور صلاح بيومي، الباحث الرئيسي للمشروع أكثر المواقع المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية في أسوان، وهم 11 منطقة (المزارع السمكية، وبحيرة كيما، ومصانع كيما، ومنطقة السيل، وخور عواضة، والحصايا، وطريق الكورنيش، وطريق المطار (السادات)، وبركة الدماس، والمقابر الفاطمية، ومنطقة الإسكان، وحي العقاد، ومنطقة الاستاد)، ثم بعد ذلك سيتم اختيار منطقتين لبدء عمل نموذج تجريبي للحلول العلمية التطبيقية، كما سيتم في هذه المرحلة أيضاً البناء علي مخرجات المرحلة الأولي من اعداد التصميمات والرسومات الهندسية وكتيبات التشغيل الخاصة بالحلول المقترحة للمشكلة، هذا وينبغي دمج مخرجات هذا المشروع مع الإستراتيجية الوطنية للقطاعات المختلفة مثل الإسكان والصحة  والزراعة والسياحة والكهرباء. 

 

 

 


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