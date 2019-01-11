حبس المتهم بإطلاق النار على فندق بالطالبية

11 يناير 2019 - 01:26 م

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس الشاب المتهم بإطلاق النار على فندق بالطالبية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأسندت إليه النيابة عدة تهم من بينها استعراض القوة وترويع المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد إطلاق أحد الأشخاص النيران بشكل عشوائى على فندق بالهرم وفر هاربًا، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهم أطلق النار من بندقية خرطوش تجاه الفندق، انتقامًا من العاملين بداخله بسبب رفضهم دخوله الملهى.

بمواجهته اعترف بما نسب إليه من اتهامات، وأنه حاول الانتقام من العاملين بالملهى لرفضهم دخوله، فأطلق النار صوب الفندق.