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عاصفة ثلجية تضرب الجزائر والجيش يتدخل

عرب وعالم

عاصفة ثلجية بالجزائر
عاصفة ثلجية بالجزائر

وكالات

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الجيش

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ثلوج

أمطار

عاصفة ثلجية

تسببت عاصفة ثلجية ضربت شمال الجزائر، في غلق عدة طرق وعزل قرى بشكل استدعى تدخل قوات الجيش لفتح محاور الطرق الرئيسية والفرعية.

ومنذ مساء الخميس، تشهد عدة ولايات (محافظات) شمال الجزائر، تساقطا كبيرا للثلوج.

وقالت هيئة الرصد الجوي الحكومية، إنها مست مرتفعات شرق البلاد التي يتجاوز علوها 900 متر، ومرتفعات بعض ولايات وسط البلاد التي يفوق علوها 1000 متر.

ومساء الجمعة، نقل موقع "طريقي"، التابع لقوات الدرك الوطني ( تابعة لوزارة الدفاع)، والذي يقدم بصورة آنية حالة طرقات البلاد، أن 16 طريقا وطنيا، و28 طريقا ولائيا، تشهد انقطاعا في حركة السير.

وتنتشر هذه الطرقات عبر ثماني ولايات شمالية هي: البليدة، وتيزي وزو، والبويرة، وبجاية (وسط) وسطيف، وبرج بوعريريج، وجيجل، والمسيلة (شرق).

ونقلت الإذاعة الحكومية، أن إدارة الأشغال العامة، بعدة ولايات تدخلت من ليلة الخميس إلى الجمعة، عبر آليات مثل كاسحات الثلوج، لفتح عدة طرقات، خاصة عبر الطرق الرئيسية.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع، في بيان لها الجمعة، "تبعا للتقلبات الجوية التي تعرفها المناطق الشمالية للوطن المصحوبة بتساقط كثيف للثلوج، تدخلت فرق للجيش الوطني الشعبي على مستوى المناطق المعزولة لفتح العديد من المسالك والطرق المقطوعة منذ الساعات الأولى بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة".

وأضاف البيان، "تبقى وحدات الجيش الوطني الشعبي، على أهبة الاستعداد للتدخل السريع، كلما دعت الضرورة لذلك"، بناءً على تعليمات من قائد الأركان الفريق قايد صالح.


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