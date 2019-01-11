  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:32 ص
بحث متقدم
حادث سير

مصرع 6 مصريين في حادث سير بالكويت

أرشيفية

سر خلو تقرير إنجازات البرلمان من الاستجوابات

الدكتور محمود مزروعة

رد أزهرى قاسٍ على المطالبة بتطوير مناهجه

قطار

رئيس «السكك الحديدية»: أسعار التذاكر أرخص من التوك توك

احتجاجات السودان

قرار سوداني بشأن إطلاق الشرطة الغاز داخل مستشفى

صلاح

«الويفا» يعاقب مدافع ليفربول لتضامنه مع «صلاح»

نادي القضاة

"نادي القضاة" يفجر مفاجأة عن طلب "بدل غلاء" لأعضائه

علي رضا تنغسيري

الحرس الثوري: سنحول الخليج إلى مستنقع دماء

رحاب جمعة

لاعبة مصرية تعلن موافقتها على التجنيس بسبب تجاهل «الرياضة»

صلاح

مفاجأة.. «صلاح» خارج أفضل 11 لاعبًا في أوروبا

رد أزهرى قاسٍ على المطالبة بتطوير مناهجه

آخر الأخبار

الدكتور محمود مزروعة
الدكتور محمود مزروعة

حسن علام

أخبار متعلقة
#

"مركز لعلاج الإدمان" يرد على وفاة مريض وإلقاء جثته بالشارع

#

"الوزراء" يرد على صور افتراش التلاميذ للأرض

البرلمان

الحكومة

سحب الثقة

الاستجوابات

صلاح حسب الله

كشف الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، والأستاذ بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، أن اللجنة ستعطى مهلة شهرًا لمشيخة الأزهر؛ لتقديم خطة تطوير التعليم الأزهري.

أمين سر لجنة الشئون الدينية، أشار إلى أنه سيتم استدعاء وزيرى التعليم والتعليم العالى الدكتور طارق شوقي، والدكتور خالد عبد الغفار، لمناقشة خطة التطوير وتنقية المناهج الأزهرية للعام الجديد.

وأضاف فى تصريحات له، أنه سيتم تطوير المناهج الخاصة بالتعليم الأزهري، مبينًا أن التطوير سيتم من خلال مناقشة النقاط التى تم إلغاؤها أو حذفها أو تعديلها فى المناهج التعليمية، إضافة إلى مناقشة خطط وآليات التطوير نظرًا لإصابة التعليم الأزهرى بالركود والملل فى السنوات الأخيرة وعزوف الكثير من الطلاب عن الذهاب إليه.

من جانبها، قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ونائب رئيس جامعة المنصورة سابقًا، إن مناهج الأزهر أصبحت بحاجة للتطوير لمواكبة تغييرات المجتمع، مؤكدة ضرورة وضع خطة كاملة لعملية التطوير من قبل الأزهر الشريف.

وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أن التطوير يكمن فى جعل مناهج الأزهر تتواكب مع سوق العمل من خلال تعديل الأفكار الخاطئة الموجودة عن الدين بالمناهج، إضافة إلى مواكبتها لخطة الدولة فى تطوير التعليم من خلال المنظومة التعليمية الجديدة.

الدكتور محمود مزروعة، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سابقًا، قال إن الأزهر يدرس تلك المواد والمناهج منذ مئات السنين ولم يشتك منها أحد سواء طلاب أو أساتذة، متسائلًا: «من أين جاء النائب بهذا الكلام؟، وما دليله على صحة كلامه؟».

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أوضح «مزروعة»، أن الهجوم على الأزهر أصبح وسيلة للساعين للشهرة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن يتحدث فى شئون الأزهر ومناهجه إلا المتخصصين ومن يفهمون فى مناهجه.

وطالب عميد كلية أصول الدين، أمين سر لجنة الشئون الدينية، بذكر مادة من المواد التى تحتاج للتطوير، وكذلك خمسة أساتذة قالوا بمثل ما جاء به، مستطردًا: «بالتأكيد الأساتذة إذا رأوا وجود ضرورة لتطوير مواد سيطالبون على الفور، فليس من المعقول أن أستاذ أزهرى أو أحد فى الأزهر سيدرس مواد وهى تحتاج للتطوير».

ولفت إلى أن المناهج والمواد الأزهرية عالمية، حيث إنها لا توضع للطلبة الأزهريين المصريين فقط، ولكنها تكون ملائمة للطلبة الماليزيين والصينيين وغيرهم من البعثات والوفود التى تأتى للأزهر من كل دول العالم.

وأردف: «المواد لا نفصلها واحدة واحدة وكذلك لا نفصلها على الطبلة المصريين، ولكن نضع فى الاعتبار الطلبة الذين فى الأزهر جميعًا، وبالتالى هذه الأحاديث لا تمت للحقيقة بصلة».

واختتم «مزروعة» حديثه قائلًا: «مواد الأزهر كلها مواد جيدة ووضعها أساتذة متخصصون، ولو فيه شكاوى من المفترض أن يتقدم بها الطلاب أو الأساتذة الذين يرون أنها غير صالحة وليس أى أحد».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب: لا إعلان لحالة الطوارئ في الوقت الحالي
» ضابط إسرائيلي سابق يحذر من هذا الأمر الخطير
» الاحتلال يقتل فلسطينية ويجرح 25 متظاهرا في غزة
» "الشيكولاتة" تثير الذعر بشارع جامعة الدول العربية
» «فيريرا» يتحدث عن علاقته بجماهير الزمالك
» تحركات عسكرية تركية على الحدود السورية
» «لاسارتي»: الأهلي جاهز لبداية مرحلة جديدة
» وزير النقل: 2019 عام الطفرات في السكة الحديد
» حقيقة حذف فلسطين من خريطة كتاب مدرسي
» مونديال اليد.. فوز قاتل لأنجولا على حساب قطر
» عامل يشعل النيران في جسد طالب لسبب غريب

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان