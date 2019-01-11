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إغلاق شارع جامعة الدول العربية لمدة 3 سنوات بسبب مترو الأنفاق

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شارع جامعة الدول العربية
شارع جامعة الدول العربية

متابعات - خالد الشرقاوي

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مترو الأنفاق

اغلاق

شارع جامعة الدول العربية

قال مصدر أمنى بالمرور، إنه سيتم إجراء عملية إغلاق جزئى لشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين 3 سنوات خلال الفترة المقبلة، للقيام بأعمال حفر لإنشاء محطة مترو أنفاق جامعة الدول ضمن الخط الثالث للمترو مع تدعيم المنطقة بكافة المعدات اللازمة والعلامات الإرشادية وتعزيز انتشار الخدمات المرورية لمراقبة حركة السيارات.

وأضاف المصدر، أنه سيتم إجراء عملية إغلاق شارع جامعة الدول العربية فى المسافة بين شارعى شهاب وسوريا مع إجراء بعض التحويلات المرورية التى تعكف عليها إدارة المرور قبل إجراء عملية الغلق منعا لظهور أى كثافات مرورية خلال أوقات الذروة على مدار اليوم مع مراقبة حركة السيارات بواسطة الكاميرات.

كانت محافظة الجيزة أعلنت فى وقت سابق عن غلق الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية بدءاً من ميدان مصطفى محمود ولمسافة 155 مترًا وعرض 15 مترًا فى اتجاه شارع السودان فى إطار سرعة تنفيذ الخط الثالث للمشروع القومى لمترو الأنفاق وبدء إنشاء هواية محطة المترو بشارع جامعة الدول العربية.


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