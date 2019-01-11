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مصرع 16 شخص فى انقلاب ميكروباص بترعة المنيا

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مصرع واصابة 16 شخص

لقى عجوز مصرعه واصيب 15 شخصا اخرون في حادث انقلاب ميكروباص بترعة أبو عيسي بقرية أبوان بمطاى شمال المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطاي الرائد يفيد تلقيه بلاغا من نقطة شرطة أبوان بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بترعة أبو عيسي

أسفر الحادث عن مصرع عجوز و إصابة 15 آخرين. وعقب تقنين الإجراءات تبين مصرع محمود . ا 70 سنة ومقيم قرية أبو حسيبة مدينة مطاي و أصيب 15 آخرون.

تم نقل المصابين لمستشفي مطاي العام لتلقي العلاج وتم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة.


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