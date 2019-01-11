بومبيو يصل الإمارات في خامس محطة لجولته بالمنطقة

11 يناير 2019 - 11:40 م

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء الجمعة، الإمارات، في خامس محطة له ضمن جولة شرق أوسطية تشمل 9 دول، بحسب وسائل إعلام إماراتية.



وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قال في تغريدة على "تويتر"، مساء الخميس، إن "واشنطن عبر وزيرها (بومبيو) تؤكد على أهمية تحالفاتها ودعم أصدقائها، رسائل ضرورية مبنية على دور الدولة الوطنية وسيادتها".



والإمارات هي ثاني دولة خليجية وخامس دولة شرق أوسطية، يزورها وزير الخارجية الأمريكي، بعد الأردن والعراق ومصر والبحرين، في جولة تشمل أيضًا السعودية وقطر وعمان والكويت.



وتأتي زيارة بومبيو إلى المنطقة، بهدف طمأنة حلفاء واشنطن بشأن قرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي بسحب قوات بلاده من سوريا.

