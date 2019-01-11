  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:08 ص
بحث متقدم
بطاقات التموين

هذا هو موعد إضافة المواليد الجدد على البطاقات

البرلماني سعيد حساسين

برلماني: تصريحات "بومبيو" عن مصر صدمت الإخوان

مصر تحقق أعلى معدل تضخم خلال 7 سنوات

خبير أمني: هذا هو الهدف الحقيقي لترويج الشائعات

توفيق عكاشة

"عكاشة" يحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة قريبًا

حادث سير

مصرع 6 مصريين في حادث سير بالكويت

أرشيفية

سر خلو تقرير إنجازات البرلمان من الاستجوابات

الدكتور محمود مزروعة

رد أزهرى قاسٍ على المطالبة بتطوير مناهجه

قطار

رئيس «السكك الحديدية»: أسعار التذاكر أرخص من التوك توك

صلاح

«الويفا» يعاقب مدافع ليفربول لتضامنه مع «صلاح»

نادي القضاة

"نادي القضاة" يفجر مفاجأة عن طلب "بدل غلاء" لأعضائه

بومبيو يصل الإمارات في خامس محطة لجولته بالمنطقة

عرب وعالم

بومبيو
بومبيو

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

معمم شيعي يلاحق امرأة في محطة مترو

#

إصابة 3 اشخاص في حادث طعن بالعاصمة البريطانية

#

الإمارات.. مصرع 4 في حادث تحطم مروحية برأس الخيمة

#

«زاكيروني» يعلن قائمة منتخب الإمارات لبطولة آسيا

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء الجمعة، الإمارات، في خامس محطة له ضمن جولة شرق أوسطية تشمل 9 دول، بحسب وسائل إعلام إماراتية.
وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قال في تغريدة على "تويتر"، مساء الخميس، إن "واشنطن عبر وزيرها (بومبيو) تؤكد على أهمية تحالفاتها ودعم أصدقائها، رسائل ضرورية مبنية على دور الدولة الوطنية وسيادتها".
والإمارات هي ثاني دولة خليجية وخامس دولة شرق أوسطية، يزورها وزير الخارجية الأمريكي، بعد الأردن والعراق ومصر والبحرين، في جولة تشمل أيضًا السعودية وقطر وعمان والكويت.
وتأتي زيارة بومبيو إلى المنطقة، بهدف طمأنة حلفاء واشنطن بشأن قرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي بسحب قوات بلاده من سوريا.
وتعد جولة الشرق الأوسط هي الثانية لبومبيو منذ توليه منصبه في أبريل/نيسان 2018، إلا أنها أوسع من سابقتها في عدد الدول، حيث شملت الأولى كل من الأردن والسعودية وإسرائيل، غير أنها هذه المرة تستثني الأخيرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» دراسة تكشف معلومة صادمة عن "بوصلة الأرض"
» هذا ما قاله "صلاح" عن "ماني" وأفضل أهدافه
» ماذا قالت هيفا وهبي عن مواصفات شريك حياتها؟
» ماجدة زكي تكشف سر غيابها عن الجمهور
» إخلاء محاكم في عدد من المدن الألمانية لهذا السبب
» سماع دوي انفجارات عنيفة في محيط العاصمة السورية
» وزيرة البيئة: هذا هو موعد الانتهاء من مشكلة القمامة
» "الزراعة" تزف بشارة سارة بشأن أسعار اللحوم
» ضابط إسرائيلي سابق يحذر من هذا الأمر الخطير
» "الشيكولاتة" تثير الذعر بشارع جامعة الدول العربية
» الاحتلال يقتل فلسطينية ويجرح 25 متظاهرا في غزة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان