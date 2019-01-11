"أديب": السعودية تتجهز لتكون قبلة سياحية من نوع جديد

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن إعجابه بحفل الموسيقار عمر خيرت في رحاب مدينة العلا التاريخية بالمملكة العربية السعودية، قائلا: "شىء عظيم، وفخر لينا".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان، قرر أن يستغل مدن السعودية في السياحة، لافتا إلى أن هناك وفد مصري من الإعلاميين والفنانين المصريين قرروا أن يتوجهوا إلى السعودية لدعم مدينة العلا التاريخية.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان، قرر أن يستغل مدن السعودية في السياحة، لافتا إلى أن هناك وفد مصري من الإعلاميين والفنانين المصريين قرروا أن يتوجهوا إلى السعودية لدعم مدينة العلا التاريخية.