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"أديب": السعودية تتجهز لتكون قبلة سياحية من نوع جديد

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن إعجابه بحفل الموسيقار عمر خيرت في رحاب مدينة العلا التاريخية بالمملكة العربية السعودية، قائلا: "شىء عظيم، وفخر لينا".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان، قرر أن يستغل مدن السعودية في السياحة، لافتا إلى أن هناك وفد مصري من الإعلاميين والفنانين المصريين قرروا أن يتوجهوا إلى السعودية لدعم مدينة العلا التاريخية.
وأضاف أن توجه الوفد المصري إلى السعودية دليلا على جملة الرئيس السيسي "مسافة السكة" عن علاقة مصر بالخليج، مثمنا فكر وزير ثقافة السعودية، لافتا إلى أنه يبلغ 30 عامًا، متابعا: "فخور بكل فنان مصري، هذه قوتنا الناعمة، بنتكلم على طول عن العولمة، والآن يجب أن نتكلم عن العروبة".


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