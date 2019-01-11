» "الزراعة" تزف بشارة سارة بشأن أسعار اللحوم

11 يناير 2019 - 11:50 م

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، إن مشروع النهوض بالثروة الحيوانية، وخاصة مشروع ملئ الفراغات واستكمال الطاقات الاستعابية، عندما أجروا حصر للمزارع الصغيرة والمتوسطة وجدوا أن جميعها تعمل بنسبة 30% فقط من طاقتها الاستعابية؛ لكون المربي يحتاج لرأس مال لشراء المواشي.



ولفت "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الجمعة، إلى أنه من خلال مبادرة البنك المركزي، وتمويل بفائدة بنسبة 5% والسداد على مدار 5 سنوات وسنة سماح، يتم توفير إستكمال طاقة المزرعة الاستعابية من خلال استيراد سلالات من العجول العشار، وهى أنواع متأقلمة مع الظروف البيئة وتعطي إنتاجية عالية 7 أضعاف الأنواع المحلية، وعجول تحت عشار سعرها أقل 60-70% من العجول العشار، ويتم إجراء تلقيح صناعي لها من نفس نوعية السائل المنوي الخاص بالطواف الخاصة بها.

