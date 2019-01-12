خبير أمني: هذا هو الهدف الحقيقي لترويج الشائعات

12 يناير 2019 - 12:10 ص

أكد اللواء أشرف السعيد، رئيس شبكة جهاز المعلومات بوزارة الداخلية الأسبق، أن الشائعات حرب هدفها الوقيعة بين الحكومة والشعب، مشيدًا بسرعة رد الدولة على ما يُنشر من معلومات مغلوطة.



وأضاف "السعيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، مساء الجمعة، أن الشائعات يقف ورائها أساتذة علم نفس ويقومون بالتزويد عليها ويخلقون الروايات عليها، ويبنون الكذبة على معلومة كاذبة.



ولفت إلى أن الدولة في حالة حرب ضد مثيري الشائعات، ولكن على المواطنين ألا ينساقوا وراء ما يثير ويهدف للبلبلة بين جهات الدولة.



وأشار "السعيد" إلى أن مثيري الشائعات لو كانوا داخل البلد نستطيع جيدًا أن نقبض عليه ونطبق عليه القانون، ولكن هؤلاء أشخاصًا موجودين بالخارج".







