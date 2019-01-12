برلماني: تصريحات "بومبيو" عن مصر صدمت الإخوان

12 يناير 2019 - 12:20 ص

أكد الإعلامي وعضو مجلس النواب سعيد حساسين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدرك قوة مصر الآن، وأدرك جيدًا أن مصر دولة محورية تقدر تقود العالم كله.



وأضاف "حساسين" في برنامجه "انفراد" عبر شاشة "الرافدين+" مساء الجمعة، "المعلم ترمب ظبط الأداء وعرف أن مصر دولة محورية ولو عايز تبقى معلم الليلة دي ييجي مصر".



وتابع "حساسين": "تصريحات بومبيو عن مصر قاتلة جعلت أعضاء الإخوان في صدمة وزمانهم بيقطعوا في بعض".





