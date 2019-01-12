  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:07 ص
بحث متقدم
بطاقات التموين

هذا هو موعد إضافة المواليد الجدد على البطاقات

البرلماني سعيد حساسين

برلماني: تصريحات "بومبيو" عن مصر صدمت الإخوان

مصر تحقق أعلى معدل تضخم خلال 7 سنوات

خبير أمني: هذا هو الهدف الحقيقي لترويج الشائعات

توفيق عكاشة

"عكاشة" يحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة قريبًا

حادث سير

مصرع 6 مصريين في حادث سير بالكويت

أرشيفية

سر خلو تقرير إنجازات البرلمان من الاستجوابات

الدكتور محمود مزروعة

رد أزهرى قاسٍ على المطالبة بتطوير مناهجه

قطار

رئيس «السكك الحديدية»: أسعار التذاكر أرخص من التوك توك

صلاح

«الويفا» يعاقب مدافع ليفربول لتضامنه مع «صلاح»

نادي القضاة

"نادي القضاة" يفجر مفاجأة عن طلب "بدل غلاء" لأعضائه

بالفيديو..

وزيرة البيئة: هذا هو موعد الانتهاء من مشكلة القمامة

الحياة السياسية

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

نجلة هند رستم: هذا الأمر أغضب والدتي كثيرا

#

تجسيد آيات الله فى الخلق فى شكل مشاريع ثقافية اقتصادية

#

في يومها العالمي.. تعرف على تاريخ القهوة وأهم فوائدها السحرية

#

وزيرة البيئة: هذا ميعاد إخلاء القاهرة من القمامة

أكدت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن وزارة البيئة تنسيقية في المقام الأول وتختص بدمج البعد البيئي في القطاعات التنموية، وتعمل على توعية المواطن بقضايا البيئة.
وأوضحت "فؤاد"، خلال لقائها ببرنامج «الجمعة في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، أن «مشكلة القمامة ليست سهلة وانتهينا من دراسة حلها بشأن الـ27 محافظة»، مؤكدة أن المواطن سيشعر بفارق في الشارع خلال عامين لاحتياج الدولة إلى بنية تحتية لنقل وجمع المخلفات.
وأشارت إلى أن نسبة التلوث تختلف من محافظة إلى أخرى لتنوع المسببات في كل منها، لذلك يتم العمل في كل المحافظات على عدة محاور منها التفتيش والربط على شبكات نوعية الهواء، معقبة بأن الوزارة كانت تستهدف الوصول بعدد محطات رصد نوعية الهواء إلى 96 محطة بحلول 30 يونيو 2019، لكنها نجحت في تحقيق هذا الرقم بحلول 31 ديسمبر 2018.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» دراسة تكشف معلومة صادمة عن "بوصلة الأرض"
» هذا ما قاله "صلاح" عن "ماني" وأفضل أهدافه
» ماذا قالت هيفا وهبي عن مواصفات شريك حياتها؟
» ماجدة زكي تكشف سر غيابها عن الجمهور
» إخلاء محاكم في عدد من المدن الألمانية لهذا السبب
» سماع دوي انفجارات عنيفة في محيط العاصمة السورية
» وزيرة البيئة: هذا هو موعد الانتهاء من مشكلة القمامة
» "الزراعة" تزف بشارة سارة بشأن أسعار اللحوم
» ضابط إسرائيلي سابق يحذر من هذا الأمر الخطير
» "الشيكولاتة" تثير الذعر بشارع جامعة الدول العربية
» الاحتلال يقتل فلسطينية ويجرح 25 متظاهرا في غزة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان