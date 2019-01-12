» وزيرة البيئة: هذا هو موعد الانتهاء من مشكلة القمامة

12 يناير 2019 - 12:30 ص

أكدت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن وزارة البيئة تنسيقية في المقام الأول وتختص بدمج البعد البيئي في القطاعات التنموية، وتعمل على توعية المواطن بقضايا البيئة.



وأوضحت "فؤاد"، خلال لقائها ببرنامج «الجمعة في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، أن «مشكلة القمامة ليست سهلة وانتهينا من دراسة حلها بشأن الـ27 محافظة»، مؤكدة أن المواطن سيشعر بفارق في الشارع خلال عامين لاحتياج الدولة إلى بنية تحتية لنقل وجمع المخلفات.



وأشارت إلى أن نسبة التلوث تختلف من محافظة إلى أخرى لتنوع المسببات في كل منها، لذلك يتم العمل في كل المحافظات على عدة محاور منها التفتيش والربط على شبكات نوعية الهواء، معقبة بأن الوزارة كانت تستهدف الوصول بعدد محطات رصد نوعية الهواء إلى 96 محطة بحلول 30 يونيو 2019، لكنها نجحت في تحقيق هذا الرقم بحلول 31 ديسمبر 2018.









