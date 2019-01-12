  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:07 ص
بحث متقدم
بطاقات التموين

هذا هو موعد إضافة المواليد الجدد على البطاقات

البرلماني سعيد حساسين

برلماني: تصريحات "بومبيو" عن مصر صدمت الإخوان

مصر تحقق أعلى معدل تضخم خلال 7 سنوات

خبير أمني: هذا هو الهدف الحقيقي لترويج الشائعات

توفيق عكاشة

"عكاشة" يحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة قريبًا

حادث سير

مصرع 6 مصريين في حادث سير بالكويت

أرشيفية

سر خلو تقرير إنجازات البرلمان من الاستجوابات

الدكتور محمود مزروعة

رد أزهرى قاسٍ على المطالبة بتطوير مناهجه

قطار

رئيس «السكك الحديدية»: أسعار التذاكر أرخص من التوك توك

صلاح

«الويفا» يعاقب مدافع ليفربول لتضامنه مع «صلاح»

نادي القضاة

"نادي القضاة" يفجر مفاجأة عن طلب "بدل غلاء" لأعضائه

رئيس برلمان فنزويلا يتحدى الرئيس مادورو

عرب وعالم

تأجيل انتخابات الرئاسة في فنزويلا
تأجيل انتخابات الرئاسة في فنزويلا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

باراجواي تقطع علاقتها الدبلوماسية مع فنزويلا

#

فنزويلا.. مادورو يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية

#

أول تعليق من الرئيس الفنزويلي على محاولة اغتياله

#

شاهد .. لقطات مرعبة من لحظة اغتيال رئيس فنزويلا

أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي منزوع الصلاحيات تحديه لرئيس الدولة نيكولاس مادورو علانية، بعد يوم واحد من بداية فترة ولايته الرئاسية الثانية المثيرة للجدل.
وقال رئيس البرلمان خوان جوايدو، الجمعة: "الدستور يعطيني الحق في تولي رئاسة الجمهورية من أجل الدعوة لانتخابات، لكنني أحتاج لمساندة من المواطنين".
وطالب جوايدو بدعم القوات المسلحة الفنزويلية ودعم المجتمع الدولي.
وعلى الرغم من الاحتجاجات الدولية، إلا أن مادورو أدى اليمين الدستورية أمس الخميس لفترة ولاية رئاسية ثانية أمام المحكمة العليا وليس أمام البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة، كما يقضي الدستور.
كان العديد من الدول والمنظمات العالمية والمعارضة الفنزويلية وصفت إعادة انتخاب مادورو، بأنها عملية غير ديمقراطية، كما رفضت منظمة الدول الأمريكية الاعتراف بها ووصفت الرئيس بأنه غير شرعي.
وكان مادورو أمر في 2016 بنزع صلاحيات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، ونقل هذه الصلاحيات إلى جمعية صياغة الدستور الموالية للحكومة.
ويقبع العديد من معارضي الحكومة في السجون، ولا يسمح لهم بالعمل السياسي بينما هاجر الكثيرون منهم للعيش في المنفى الاختياري في الخارج.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» دراسة تكشف معلومة صادمة عن "بوصلة الأرض"
» هذا ما قاله "صلاح" عن "ماني" وأفضل أهدافه
» ماذا قالت هيفا وهبي عن مواصفات شريك حياتها؟
» ماجدة زكي تكشف سر غيابها عن الجمهور
» إخلاء محاكم في عدد من المدن الألمانية لهذا السبب
» سماع دوي انفجارات عنيفة في محيط العاصمة السورية
» وزيرة البيئة: هذا هو موعد الانتهاء من مشكلة القمامة
» "الزراعة" تزف بشارة سارة بشأن أسعار اللحوم
» ضابط إسرائيلي سابق يحذر من هذا الأمر الخطير
» "الشيكولاتة" تثير الذعر بشارع جامعة الدول العربية
» الاحتلال يقتل فلسطينية ويجرح 25 متظاهرا في غزة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان