هذا هو موعد إضافة المواليد الجدد على البطاقات

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أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن موعد صرف الدعم للمواليد الجدد الذين تم قبول طلبات إضافتهم سيتحدد بعد الإعلان عن معايير وضوابط استحقاق الدعم وتطبيقه.
وأوضح "كمال"، في تصريحات صحفية، أن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء ووزارة التموين شارفت على الانتهاء من وضع المعايير والإعلان عنها قريبا، ثم طرحها على مجلسي الوزراء والشعب لإقامة حوار مجتمعي حولها، ثم دخولها حيز التنفيذ.
وأشار إلى أنه بمجرد البدء في تطبيق معايير استحقاق الدعم والضوابط في استهداف المستحقين الحقيقيين للدعم، يتم الصرف للمواليد الجدد الذين تم قبول طلبات إضافاتهم خلال الفترة من أغسطس حتى نوفمبر 2018.

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