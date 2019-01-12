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شريف منير

مكالمة شريف منير "المسربة" التي تكلم فيها عن عادل إمام ومحمد رمضان

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مكالمة شريف منير "المسربة" التي تكلم فيها عن عادل إمام ومحمد رمضان

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شريف منير
شريف منير

أحمد عادل شعبان

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محمد رمضان

شريف منير

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مكالمة نشرها أحد الأشخاص للفنان شريف منير أثناء مطالبته بضرورة إيجاد دور له في أحد مسلسلاته .

وبدا "منير" مستاءً في المكالمة ، مؤكدًا - للطرف الآخر - أنه لا يستطيع أن يرد على جميع الطلبات من هذا النوع وإلا لم يجد وقتا لعمله أو الجلوس مع أسرته .

وأضاف: "فيه كل يوم 20 مكالمة بتجيلي من النوع دة .. وناس عايزاني أوظفهم في وظائف حكومية وكأن الأمر أصبح في أيدي".

واستدرك: "المسألة بسيطة لو أنت حابب تمثل عندك معهد الفنون المسرحية أو مركز الإبداع الفني للمخرج خالد جلال وهناك تقدر تبتدي مشوار التمثيل ، لكن مستحيل حد يقدر يفرضك على الشاشة ولا حتى عادل إمام نفسه".

وأضاف: "اتفرج على الفنان محمد رمضان .. شوف بدأ ازاي ودلوقت بقى ايه؟ .. أنا محدش وقف جنبي في بدايتي .. والفن والمزيكا والحاجات دي مفيهاش واسطة .. يا إما أنت بتعرف يا إما أنت مبتعرفش .. مفيش حال تالت .. طبعًا فيه ناس بتشتغل بالعلاقات ودي حاجة تانية .. وممكن ناس كتير تبقى بتعرف تمثل مش موفقة .. المهنة بتاعتنا متقدرش تعتمد عليها .. أنت بتبقى عامل زي الصياد ممكن تطلع سمكة وممكن متطلعش حاجة ".

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