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شاهد.. اكتشاف حوت مصري عمره 40 مليون سنة

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حوت مصري
حوت مصري

متابعات- أمينة عبد العال

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البيئة

40 مليون

حوت مصري

أعلن مدير محميات المنطقة المركزية بوزارة البيئة الدكتور محمد سامح، عن تفاصيل مثيرة حول اكتشاف حوت عمره 40 مليون سنة بمحافظة الفيوم.

وأشار إلى أن الاكتشاف يتمثل في معرفة أخر الوجبات التي تغذى عليها الحوت قبل وفاته، ومؤكدًا أن هذا الاكتشاف يعتبر مهما جدًا للأبحاث.

وأضاف "سامح" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "TEN " اليوم السبت، أن منطقة وادي الحيتان من المناطق الغنية جدًا بالحفريات، حيث أن به أكثر من 1500 موقع للحيتان في هذا المنطقة.

وتابع:"عند القيام بالأعمال الدورية في أحد المواقع وجدنا فقرات ثانية وأطعمة غريبة بداخل الحوت وهو ما تم التأكد منه بأنه كان يتغذى على حيتان أصغر منه في الحجم، بجانب الأسماك وعرائس البحر، وهو ما تم اكتشافه داخل أمعاء الحوت".

وأشار إلى أن علامات أسنان الحوت كانت ظاهرة وموجودة على بقايا الأطعمة التي كانت داخل أمعائه، وهو ما ساعدنا في معرفة الأطعمة التي تغذى عليها، مؤكدًا أن هذا الحوت كان يبلغ من الطول 16 إلى 18 مترا، وهو حيوان هائل وكان سيد البحار في هذا التوقيت، لافتً أن الشكل الخارجي للحوت يشبه الثعبان الضخم، وهو يعُد بمثابة الجد الأكبر للحيتان المتواجدة في العصر الحالي.

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