مفاجآت كلوب في تشكيل ليفربول أمام برايتون

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"كلوب" يعلن موقف صلاح من مواجهة "أرسنال النني"

يسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لاختيار التشكيل الأفضل في لقاء اليوم أمام برايتون خاصة في ظل غياب ديان لوفرين.

ويدرس كلوب تعويض غياب "لوفرين" بالدفع بـ"فابينيو" في مركز قلب الدفاع كما يدرس "كلوب" الدفع بالجناح السويسرى شيردان شاكيرى بجانب ساديو مانى وفيرمينو على أن يتواجد محمد صلاح فى مركز "رأس الحربة"، حيث يعتزم كلوب تطبيق خطة "4 – 2 – 3 – 1" خلال المباراة.

ومن المتوقع أن تكون التشكيلة الأساسية لنادى ليفربول فى مباراة اليوم أمام برايتون ستضم كلاً من، أليسون في حراسة المرمى، وفى الدفاع روبرتسون – فان دايك – فابينيو – أرنولد، وفى الوسط: جوردان هندرسون – فينالدوم – ساديو مانى – روبرتو فيرمينو – شاكيرى، وفى الهجوم محمد صلاح.


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