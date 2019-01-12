15.6 مليار جنيه إجمالي إتاحات المالية بالربع الأخير 2018

12 يناير 2019 - 11:13 ص

اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية عددًا من الإتاحات بمبلغ 15.6 مليار جنيه عن ثلاثة أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2018 لهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للإعلام.

تضمنت الإتاحات مبلغ 12 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2018، وجدير بالذكر انه قد تم اصدار ضمانات بمبلغ 524.6 مليون دولار لشراء 2 مليون طن قمح مستورد.

وشملت الإتاحات أيضًا مبلغ 660 مليون جنيه للهيئة الوطنية للأعلام حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2018، كما تم إتاحة مبلغ 30 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسات الصحفية المتعثرة على أن تقدم برنامجًا لإعادة هيكلة الهيئات الصحفية.

وقد تم إتاحة مبلغ 645مليون جنيه لوزارة الصحة لتخصص للحملة القومية للقضاء علي فيرس سي في إطار مبادرة 100 مليون صحة منذ 1-8-2018 حتى نهاية ديسمبر 2018، كما تم إتاحة مليار جنيه لتوفير باقي المستلزمات الطبية المطلوبة لمستشفيات وزارة الصحة من خلال لجنة الشراء الموحدة للمستلزمات الطبية وكذلك تم إتاحة 56 مليون جنيه لوزارة الصحة لمواجهة تكاليف عقار السيرزايم الخاص بمرضي جوشية النادر.

بالإضافة إلى إتاحة مبلغ 295.5 مليون جنيه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين، كما تم إتاحة مبلغ 187.5مليون جنيه قيمة الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتتولي الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها وذلك عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2018.

وشملت الإتاحات أيضًا مبلغ 181.8 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2018 كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون السن المدرسي.

وتضمنت الاتاحات أيضًا مبلغ 396.8 مليون جنيه منهم 261.2 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية ومبلغ 135.6مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الانفاق وذلك عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2018.

وقد تم اتاحة مبلغ 6.9 مليون جنيه لسداد التأمينات الاجتماعية للعاملين وأقساط جدولة التأمينات الشهرية والعلاوة السنوية المقررة للعاملين بشركات الري الثلاثة (شركة الكراكات المصرية، شركة الري للأشغال العامة، الشركة المصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية) التابعين للشركة القابضة للري والصرف عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2018.

وتضمنت الإتاحات ايضا مبلغ 160.3 مليون جنيه لهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لسداد مستحقات شركات النظافة عن منظومة النظافة الجديد بالهيئة.