"إليسا" تتضامن من مخيم السوريين بـ"لبنان"

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تضامنت الفنانة إليسا مع السوريين الذين يعيشون بمخيمات لبنان والذين نزحوا لها بعد الحروب التي نشبت بسوريا بعد الثورة.

وقالت في تغريدة لها بـ"تويتر": "ما في أصعب من إنو الواحد يعيش بأرض منا أرضو ويكون محرومًا من أبسط حقوقوا، هيدا تمن الحروب".

وتابعت: "ناس بتعيش بالجليد بخيمة لأنو في دول بدها تصفّي حساباتها علي أرضهم".

وكانت فيديوهات قد انتشرت في الأيام القليلة الماضية من مخيمات السوريين والثلوج محاطة بهم من كل جانب والمياه تغمر مخيماتهم، بسبب سوء حالة الطقس الذي يضرب لبنان.

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