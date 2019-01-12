الأرصاد: رياح وأمطار من الأحد للأربعاء

12 يناير 2019 - 11:24 ص

حذرت الأرصاد الجوية من سوء حالة الطقس الأيام المقبلة وتحديدًا من الأحد إلى الأربعاء.

وقال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية، إن اليوم سيشهد امتدادًا واستمرارًا لحالة استقرار الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد منذ 48 ساعة، لافتًا إلى أن فترات سطوع أشعة الشمس ستكون جيدة اليوم.

وأوضح شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "الأولى المصرية"، اليوم السبت، أن طقس اليوم معتدل إلى حد ما ويميل للدفء على القاهرة

خلال ساعات النهار مع استمرار الطقس البارد في الليل والصباح الباكر، مشيرًا إلى أن هناك هدوءًا نسبيًا في نشاط الرياح خلال ساعات النهار ولكنها ستنشط خلال الليل، متابعًا أن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية أثناء اليوم.

وأكد أنه اعتبارًا من غدٍ الأحد إلى يوم الأربعاء، سيكون هناك حالة من عدم استقرار الأجواء، حيث تنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة الرياح الجنوبية الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، ويصاحبها انخفاض في درجات الحرارة عن اليوم بحوالي 5- 6 درجات.

ونصح شاهين المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم وتجنب التعرض المباشر للأتربة في الأماكن المكشوفة، مشيرًا إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار أيضًا على السواحل الشمالية، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر.