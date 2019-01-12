  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:48 ص
بحث متقدم
السترات الصفراء

السبت التاسع لـ"السترات الصفراء" بشوارع باريس

سر جديد لا تعرفه عن الشيخ كشك و "فرج فودة"

سر جديد لا تعرفه عن الشيخ كشك و"فرج فودة"

من الانفجار

شاهد.. الصور الأولى لانفجار باريس

الفتاة السعودية رهف

السعودية الهاربة توجه رسالة من على متن طائرة كندا

صلاح

عبد الغني يسخر من هدفي "صلاح" فى مونديال روسيا

سونيا الفرجاني

شاعرة تونسية: يجب إلغاء النشيد الوطني.."كاتبه مصري"

ليفربول

ليفربول صلاح يسعى لعودة الانتصارات أمام برايتون

إبراهيم : يجب أن يتعلم الإسلاميون من " البابا تواضروس"

إبراهيم: يجب أن يتعلم الإسلاميون من "البابا تواضروس"

الأهلى

الموعد والقنوات الناقلة للقاء الأهلي وفيتا كلوب

حادث

مصرع 6 مصريين فى حادث سير بالكويت

الأرصاد: رياح وأمطار من الأحد للأربعاء

الصفحة الأخيرة

الطقس
الطقس

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

السودان: فض احتجاجات في الخرطوم واعتقال العشرات

#

عاصفة جوية تضرب إسرائيل

#

بالفيديو.. رياح قوية تمنع طائرة من الهبوط

#

«الأرصاد»: الصعيد أكثر المناطق المهددة بالسيول

الطقس

أمطار

رياح

حذرت الأرصاد الجوية من سوء حالة الطقس الأيام المقبلة وتحديدًا من الأحد إلى الأربعاء.

وقال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية، إن اليوم سيشهد امتدادًا واستمرارًا لحالة استقرار الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد منذ 48 ساعة، لافتًا إلى أن فترات سطوع أشعة الشمس ستكون جيدة اليوم.

وأوضح شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "الأولى المصرية"، اليوم السبت، أن طقس اليوم معتدل إلى حد ما ويميل للدفء على القاهرة

خلال ساعات النهار مع استمرار الطقس البارد في الليل والصباح الباكر، مشيرًا إلى أن هناك هدوءًا نسبيًا في نشاط الرياح خلال ساعات النهار ولكنها ستنشط خلال الليل، متابعًا أن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية أثناء اليوم.

وأكد أنه اعتبارًا من غدٍ الأحد إلى يوم الأربعاء، سيكون هناك حالة من عدم استقرار الأجواء، حيث تنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة الرياح الجنوبية الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، ويصاحبها انخفاض في درجات الحرارة عن اليوم بحوالي 5- 6 درجات.

ونصح شاهين المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم وتجنب التعرض المباشر للأتربة في الأماكن المكشوفة، مشيرًا إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار أيضًا على السواحل الشمالية، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» انفجار قوى فى العاصمة باريس
» إيفانكا ترامب تستعد للترشح لرئاسة البنك الدولى
» أول رد من "الهجرة" على وفاة 6 مصريين بالكويت
» رانيا يوسف: هكذا اكتشفت خيانة زوجي
» تشكيل الأهلى "المعدل" لمواجهة فيتا كلوب
» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لاتحاد طنجة
» مؤلفة "لا تظلموا الملبن" تكشف مفاجأة عن كتابها
» شاهد .. السبكي ينفذ مشاهد "الأكشن" بنفسه في فيلمه الجديد
» نقل فنان شاب للمستشفى وجمهوره قلق
» نجل فنان شهير: والدي لم يكن يهوديا بل عاش ومات مسلمًا
» حقيقة انتقال مدافع "طلائع الجيش" إلى الأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان