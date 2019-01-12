  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:47 ص
بحث متقدم
السترات الصفراء

السبت التاسع لـ"السترات الصفراء" بشوارع باريس

سر جديد لا تعرفه عن الشيخ كشك و "فرج فودة"

سر جديد لا تعرفه عن الشيخ كشك و"فرج فودة"

من الانفجار

شاهد.. الصور الأولى لانفجار باريس

الفتاة السعودية رهف

السعودية الهاربة توجه رسالة من على متن طائرة كندا

صلاح

عبد الغني يسخر من هدفي "صلاح" فى مونديال روسيا

سونيا الفرجاني

شاعرة تونسية: يجب إلغاء النشيد الوطني.."كاتبه مصري"

ليفربول

ليفربول صلاح يسعى لعودة الانتصارات أمام برايتون

إبراهيم : يجب أن يتعلم الإسلاميون من " البابا تواضروس"

إبراهيم: يجب أن يتعلم الإسلاميون من "البابا تواضروس"

الأهلى

الموعد والقنوات الناقلة للقاء الأهلي وفيتا كلوب

حادث

مصرع 6 مصريين فى حادث سير بالكويت

"عبد الغني" يفتح النار على الخطيب: "طاهر" أفضل منك

الرياضة

الاهلي
الاهلي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

شيرين لـ«صلاح»: مبروك يا فرحة قلبي

#

الأهلي يطلب قيمة الشرطة الجزائي من انتقال «السعيد»

#

أول رد من الجبلاية على انتقال "السعيد" لـ"بيراميدز"

#

تدهور الحالة الصحية للفنان «سعيد عبد الغني»

أكد مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والنجم السابق للنادي الأهلي، أنه يحارب دائمًا في القلعة الحمراء، منذ أن كان لاعبًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن السياسة التي يدار بها النادي لا ترضيه.

وقال عبد الغني في تصريحات تليفزيونية، إنه لعب مع رئيس مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب، كما أنه يعرف كل أعضاء مجلس الإدارة، إلا أن اختلافه معهم ليس شخصي ولكنه في سياساتهم.

أضاف البلدوز أنه مقتنعًا بأن محمود طاهر، رئيس الأهلي السابق، أفضل من الخطيب من الناحية الإدارية.

وأوضح عضو الجبلاية أنه يرفض تقسيم الأهلي إلى أحزاب، كما أنه في الوقت نفسه يرفض أن يتحمل النادي الفواتير الانتخابية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» انفجار قوى فى العاصمة باريس
» إيفانكا ترامب تستعد للترشح لرئاسة البنك الدولى
» أول رد من "الهجرة" على وفاة 6 مصريين بالكويت
» رانيا يوسف: هكذا اكتشفت خيانة زوجي
» تشكيل الأهلى "المعدل" لمواجهة فيتا كلوب
» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لاتحاد طنجة
» مؤلفة "لا تظلموا الملبن" تكشف مفاجأة عن كتابها
» شاهد .. السبكي ينفذ مشاهد "الأكشن" بنفسه في فيلمه الجديد
» نقل فنان شاب للمستشفى وجمهوره قلق
» نجل فنان شهير: والدي لم يكن يهوديا بل عاش ومات مسلمًا
» حقيقة انتقال مدافع "طلائع الجيش" إلى الأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان