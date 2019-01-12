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تجنبى هذه الأخطاء عند وضع المكياج الصباحى

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مكياج صباحي
مكياج صباحي

متابعات- أمينة عبد العال

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تستخدم أحيانًا الفتيات المكياج دون مراعاة درجات الألوان التى لا يجب أن يتم استخدامها في الصباح.

فبعض الفتيات يستخدمن الألوان الرائجة في عالم موضة الأزياء وأشهرها اللون النبيتي والأحمر، ولكن هناك بعض الأخطاء ربما تقعين فيها عند وضعك للمكياج، بحسب ما جاء في مجلة "Instyle" الأمريكية.

1- تجنبي الرسومات الدرامية الجريئة والسموكي عند وضعك للمكياج النهاري، حتى لا تكون إطلالتك غير موفقة؛ فهو مناسب أكثر للأجواء الاحتفالية، وفي حالة رغبتك في وضعه، عليكي اختيار الرسومات الهادئة والرفيعة مع تجربة كثير من الرسومات وتحديد ما يناسب شكل العين.

2- من المشكلات التي تقع فيها معظم الفتيات، هو اختيار درجات غامقة من ألوان الآيشادو والتي بالطبع تفسد الإطلالة النهارية، ابتعدي عن ألون السهرات، مثل الأسود والبني الغامق، واختيار الألون الترابية ودرجات النيود الفاتحة على حسب لون بشرتك.

3- معظم الفتيات تفضل عدم وضع مكياج العين والاعتماد على أحمر الشفاه، ربما يكون هذا الاختيار صحيح ولكن يكون كارثيا عند اختيارك درجات غامقة، مثل النبيتي الغامق أو الأحمر الذي لا يتناسب مع الإطلالة النهارية على الإطلاق، عليكِ أولًا الاهتمام بشفتيك واستخدام مرطب الشفاه أو الوصفات الطبيعية مثل وضع العسل والسكر البني لعدم تشققها، مع اختيار الألوان النهارية البسيطة مثل البينك الهادئ أو درجات اللون البني مع اختيار درجات أحمر شفاه تناسب لون شفتيك وبشرتك.

4- من أكثر الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الفتيات، اختيار درجات من الفونديشين أو بودرة الوجه وتكون غير مناسبة لدرجة بشرتك، وبالتالي ستحصلين على إطلالة غير موفقة على الإطلاق ويبدو مظهرك غير طبيعي، فمن الأفضل اختيار الدرجة المناسبة لون بشرتك مع الحرص على تنظيف بشرتك من أي شوائب أو جود بثور في الوجه.

5- لا يمكن إنكار اللمسة الجمالية التي يضفها الكونتور لتحديد وتنحيف الوجه، ولكن لا يفضل وضعه في النهار إلا في مناطق معينة في الوجه كالأنف والمنطقة العليا من الشفاه.

6- تجنبي وضع الهايلايتر في الصباح فهو غير ملائم للإطلالة الصباحية، كما أن اختيارك لبودرة الخدود يفضل أن تكون ألوان مناسبة لبشرتك وابتعدي على درجات اللون الأحمر التي تعطيكي مظهر غير طبيعي.

7- عند اختيارك للعدسات اللاصقة، تجنبي شراء الألوان التي لا تناسب شكل ولون بشرتك، يجب عليكي الاهتمام جيدًا بمكياج العيون إذ كان سليمًا ومناسبًا لوجهك فمن الممكن أن تكتفين بها.


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