مستشفى الأهلى تحدد ميعاد عودة سعد سمير وصلاح محسن

12 يناير 2019 - 11:56 ص

أعلن خالد محمود طبيب النادي الأهلي عن ميعاد عودة سعد سمير مدافع الفريق للمباريات مؤكدًا أنه سيعود أمام شبيبة الساورة في دوري أبطال أفريقيا.

وقال خالد محمود في تصريحات لمركز الأهلي الإعلامي: "سعد سمير تعافى تمامًا من إصابته، ويشارك في التدريبات الجماعية للفريق منذ عدة أيام دون أى شكوى".

من جهة أخرى، تحدث خالد محمود عن موعد عودة صلاح محسن مهاجم الفريق، فقال: "صلاح محسن سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد مباراة شبيبة الساورة الجزائري".

وتابع: "اللاعب يعاني من إصابة بشد في العضلة الضامة أبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية".

وأخيرًا، تحدث طبيب الأهلي عن حالة وليد أزارو المهاجم المغربي، فقال "أزارو" سيجرى أشعة على العضلة الضامة لتحديد موعد انتظامه في برنامجه التأهيلى، مضيفًا: "اللاعب يؤدي تدريبات علاج طبيعي وتدريبات بدنية خفيفة طوال الفترة الماضية، فيما ستحدد الأشعة التي يجريها موعد بدء تنفيذ برنامجه التأهيلي من الإصابة".

ويعاني أزارو من شد في العضلة الضامة، وأكدت التقارير الطبية للاعب أن فترة غيابه قد يصل لمدة تقترب من 6 أسابيع".