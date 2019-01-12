كردون أمنى على توفيق عكاشة أمام دار القضاء

12 يناير 2019 - 11:59 ص

حجزت محكمة جنح النقض، اليوم السبت جلسة محاكمة توفيق عكاشة، في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه لجلسة 6 أبريل للنطق بالحكم.

وحضر الدكتور فتحي سرور للترافع عن توفيق عكاشة وقدم مذكرة المحكمة بالأسباب التي تدعو لإلغاء الحكم نهائيًا.

وفرضت قوات الأمن برئاسة العميد حسن عبد الغفار قائد حرس دار القضاء العالي كردونًا أمنيًا على توفيق عكاشة خلال نظر جلسة محاكمته.

كانت محكمة جنح النقض، قضت في 24 نوفمبر الماضي، بقبول الطعن المقدم من النائب البرلماني السابق، والإعلامي توفيق عكاشة، على حكم حبسه سنة في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه، وحددت جلسة 12 يناير المقبل لتحديد نظر القضية مرة أخرى.

وكانت محكمة جنح أول مدينة نصر، برئاسة المستشار رامي عرايس، قضت في 10 مايو العام الماضي، بحبس البرلماني السابق توفيق عكاشة، لمدة عام، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه، إلا أن محكمة جنح مستأنف قبلت استشكال "عكاشة" على الحكم وأمرت بوقف تنفيذه لحين الفصل في الطعن عليه أمام محكمة النقض.