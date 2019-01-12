تأجيل محاكمة 213 متهمًا في أنصار بيت المقدس لـ 19 يناير

12 يناير 2019 - 12:02 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لـ 19 يناير لسماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، ومعتز مدحت ووليد رشاد.

وقبل تأجيل الجلسة قال الرائد سلامة كامل إنه يعمل رائدا بإدارة الحراسات بالمعادى، وأنه كان متواجدا داخل مبنى الأقمار الصناعية، واستمع لصوت انفجارين من ناحية السور الجنوبى لقطعة أرض فضائى اتجاه القمر الصناعى وبالفحص تبين وجود قطعة أر بى جى محطمة أتلفت قطعة من طبق الأقمار الصناعية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.