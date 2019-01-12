"مطار القاهرة" يستقبل أول رحلة للخطوط الكورية

12 يناير 2019 - 12:23 م

شهد مطار القاهرة اليوم استقبال أول رحلة جوية تابعة للخطوط الكورية (Korean Air ) القادمة من مطار سول.

وكانت هذه الرحلة هى الأولى منذ عودة رحلات الخطوط الكورية لمطار القاهرة بعد انقطاع دام لسبع سنوات وذلك ضمن 6 رحلات شارتر لعدد من الأفواج السياحية الكورية بين مطارى سول والقاهرة بواقع رحلة أسبوعيًا خلال شهرى يناير وفبراير من هذا العام.

وكان فى استقبال الـ209 سائحين الذين كانوا على متن الطائرة لفيف من قيادات شركة ميناء القاهرة الجوى، ووزارة السياحة، وهيئة التنشيط السياحى، وفريق من العلاقات العامة وذلك بالورود والهدايا التذكارية.