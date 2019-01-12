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فى إعادة إجراءات محاكمتهم..

النيابة تتلو أمر إحالة 42 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

قضايا وحوادث

قضية فض رابعة
ارشيفية

شيماء السيد

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"دير شبيجل": الحكم بالإعدام على 75 شخصًا أمر "مخزي"

برلماني

مطروح

الصقيع

تلا ممثل النيابة أمام الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أمر إحالة 42 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية"، فى جلسة إعادة إجراءات محاكمتهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ 75 متهما من بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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