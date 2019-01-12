  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:40 م
بحث متقدم
تريكة

"أنا مش مطبلاتي وبحب أبو تريكة حتى لو إخوانى"

سعد زغلول يحتج على فرض الحماية على مصر

قصة جمهورية زفتى التى استمرت 10 أيام

صلاح و كلوب

مفاجآت كلوب في تشكيل ليفربول أمام برايتون

توفيق عكاشة

كردون أمنى على توفيق عكاشة أمام دار القضاء

"الأغوريين".. يمارسون الجنس مع الموتى..هذه قصتهم

"الأغوريون".. يمارسون الجنس مع الموتى.. هذه قصتهم

السترات الصفراء

السبت التاسع لـ"السترات الصفراء" بشوارع باريس

سر جديد لا تعرفه عن الشيخ كشك و "فرج فودة"

سر جديد لا تعرفه عن الشيخ كشك و"فرج فودة"

من الانفجار

شاهد.. الصور الأولى لانفجار باريس

الفتاة السعودية رهف

السعودية الهاربة توجه رسالة من على متن طائرة كندا

صلاح

عبد الغني يسخر من هدفي "صلاح" فى مونديال روسيا

برلماني يدشن حملة لمواجهة الصقيع بتوزيع البطاطين على المواطنين بمطروح

آخر الأخبار

برلماني
برلماني

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. أحمد موسى يطالب بعودة الجماهير للملاعب

#

العثور على جثة مجهولة الهوية بالإسماعيلية

#

«المحافظين» يطالب «الكهرباء» بوضع حد للتقدير الجزافى فى قراءة العدادات

#

دولة عربية تتأهب لمواجهة إسرائيل

أعلن النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، تنفيذ حملة "حياة كريمة" الحملة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، في محافظة مطروح، وذلك من خلال توزيع عدد من البطاطين على غير القادرين بالمحافظة.

وقال العميرى، في بيان صحفى له اليوم، إنه أعلن عن تدشين حملة مصغيرة بالمحافظة تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة "باسم "مواجهة الصقيع والبرد" الهدف منها توزيع عدد من البطاطين والسلع الأساسية على المواطنين يوم من كل أسبوع من خلال التواصل مع غير القادرين بالاستعانة بقاعدة بيانات وزارة التضامن.

وأكد "العميري"، أن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بملف الحماية الاجتماعية وهذا منذ توليه الحكم وهذا المبادرة تأتى لتؤكد اهتمام رئيس الجمهورية بالمواطن المصري وخاصة غير الفئات غير القادرة، لافتا إلى بدء توزيع عدد من البطاطين والسلع الأساسية على الفئات غير القادرة بداية من اليوم وستكون بداية من الأسبوع المقبل كل يوم جمعة بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالعمل الأهلى والجهود الذاتية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تحطم قطار في إسطنبول
» تعرف على حكم المحكمة بشأن قضية داليا البحيرى
» بالفيديو.. "هيفاء" تعترف بعلاقتها مع الشواذ
» تجنبى هذه الأخطاء عند وضع المكياج الصباحى
» شاهد.. اكتشاف حوت مصري عمره 40 مليون سنة
» "إليسا" تتضامن من مخيم السوريين بـ"لبنان"
» الأرصاد: رياح وأمطار من الأحد للأربعاء
» "عبد الغني" يفتح النار على الخطيب: "طاهر" أفضل منك
» انفجار قوى فى العاصمة باريس
» إيفانكا ترامب تستعد للترشح لرئاسة البنك الدولى
» أول رد من "الهجرة" على وفاة 6 مصريين بالكويت

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:58 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان