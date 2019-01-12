برلماني يدشن حملة لمواجهة الصقيع بتوزيع البطاطين على المواطنين بمطروح

12 يناير 2019 - 12:37 م

أعلن النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، تنفيذ حملة "حياة كريمة" الحملة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، في محافظة مطروح، وذلك من خلال توزيع عدد من البطاطين على غير القادرين بالمحافظة.

وقال العميرى، في بيان صحفى له اليوم، إنه أعلن عن تدشين حملة مصغيرة بالمحافظة تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة "باسم "مواجهة الصقيع والبرد" الهدف منها توزيع عدد من البطاطين والسلع الأساسية على المواطنين يوم من كل أسبوع من خلال التواصل مع غير القادرين بالاستعانة بقاعدة بيانات وزارة التضامن.

وأكد "العميري"، أن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بملف الحماية الاجتماعية وهذا منذ توليه الحكم وهذا المبادرة تأتى لتؤكد اهتمام رئيس الجمهورية بالمواطن المصري وخاصة غير الفئات غير القادرة، لافتا إلى بدء توزيع عدد من البطاطين والسلع الأساسية على الفئات غير القادرة بداية من اليوم وستكون بداية من الأسبوع المقبل كل يوم جمعة بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالعمل الأهلى والجهود الذاتية.