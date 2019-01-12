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تريكة

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"أنا مش مطبلاتي وبحب أبو تريكة حتى لو إخوانى"

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مصر

ساويرس

إخوانى

دخل رجل الأعمال نجيب ساويرس، في سجال مع أحد متابعيه وصفه بأنه "مطبلاتي" للاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة.

ورد "ساويرس" على ذلك عبر حسابه بـ"تويتر" قائلًا: "أنا مش إخوانى ومبطبلش وأبو تريكة ظاهرة لأنه أبو تريكة".

وتابع: "تريكة أحسن لاعب فى الأهلي فى زمنه وفى أخلاقة حتى لو إخواني".

وكان حساب يحمل اسم رءوف السيد قد وجه سؤالًا لـ"ساويرس" قائلًا: "تاريخ عماد متعب أكبر من تاريخ أبو تريكة، تاريخ الحضري أكبر من تاريخ أبو تريكة، طيب ليه أبو تريكة هو اللي ظاهر قوي والتطبيل قوي له؟ ببساطة لأن وراه جماعة خرفانية وإعلام خرفان بيروج له في كل لحظة".

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