» تعرف على حكم المحكمة بشأن قضية داليا البحيرى

12 يناير 2019 - 12:40 م

قدمت الفنانة داليا البحيرى مستندات تفيد بدفعها 879 ألف جنيه للتصالح في قضية التهرب الضريبي التي أصدرت فيها المحكمة القرار بحبسها عامين.

وكانت الفنانة داليا البحيري بالجلسة الماضية قد حضرت إلى محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة وقدمت مستندات تفيد بدفعها 879 ألف جنيه للتصالح.

يذكر أن نيابة التهرب الضريبي، أحالت ملف اتهام الفنانة داليا البحيري للمحاكمة وقضت المحكمة بمعاقبتها عامين لاتهامها بإخفاء إيراداتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب.

كانت محكمة جنح التهرب الضريبي، قد قررت برئاسة المستشار كمال مسعود، تأجيل استئناف الفنانة داليا البحيرى، على حكم حبسها عامين بتهمة التهرب الضريبى لجلسة 16 فبراير المقبل لإتمام التصالح.

وحضرت داليا البحيرى إلى محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة لحضور الجلسة، وقدمت مستندات تفيد بدفعها 879 ألف جنيه للتصالح.