» تحطم قطار في إسطنبول

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إعلام

حادث

تركيا

اسطنبول

قطار

أفادت وسائل إعلام تركية بأن شخصين أصيبا، بعد أن اصطدم قطار بمركبة إنشاءات في ضاحية بمدينة إسطنبول.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن الحادث وقع السبت، في رحلة تجريبية على مسار بالقرب من مطار إسطنبول الدولي.

واصطدم القطار بمركبة كانت تقوم بمد خط كهرباء، وأظهرت صور من مكان الحادث مقدمة المركبة المدمرة.

وقالت الوكالة إنه تم إنقاذ شخصين مصابين كانا عالقين في القطار، فيما لم ترد معلومات عن حالة إصابتيهما.

وفي ديسمبر الماضي ضرب قطار فائق السرعة جرار سكة حديد واصطدم بممر علوي للمشاة في محطة بالعاصمة التركية أنقرة، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة عشرات آخرين.


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