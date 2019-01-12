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ساويرس: أبوتريكة أفضل لاعب حتى ولو كان إخوانيًا

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ساويرس
ساويرس

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الإخوان

ساويرس

ابوتريكة

أشاد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، بأخلاق نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة، مشيرًا إلى أنه أفضل لاعب في زمنه ولو كان إخوانيًا.

ودافع "ساويرس" عن نجم الأهلي السابق، ردًا على أحد متابعيه على موقع "تويتر"، والذي يقول، "تاريخ عماد متعب أكبر من تاريخ أبوتريكة، تاريخ الحضري أكبر من تاريخ أبوتريكة، طيب ليه أبوتريكة هو اللي ظاهر قوي والتطبيل قوي له؟ ببساطة لأن وراه جماعة خرفانية وإعلام خرفان بيروج له في كل لحظة".

ورد "ساويرس" على متابعيه بتغريدة يقول فيها: "أنا مش إخوانى ومبطبلش  وأبو تريكة ظاهر لإنه أبوتريكة.. أحسن لاعب فى الأهلى فى زمنه و فى أخلاقه حتى لو إخوانى".



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