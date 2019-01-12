  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:06 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول وبرايتون

شاعرة تونسية

دعوات تونسية لتغيير النشيد الوطني لأن كاتبه«مصري»

الرئيس السيسي وملك الأردن

لهذه الأسباب.. «السيسي» في الأردن غدًا

القضاء الإداري تبطل قرار محافظ البنك المركزى

القضاء الإداري يؤجل «إلزام البرلمان بتعديل مدة الرئيس»

راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة

النهضة التونسية تعلن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية

ابوتريكة

هل يحصل «أبوتريكة» على عفو رئاسي؟

إيفانكا ترامب

ابنة «ترامب» مرشحة لقيادة البنك الدولي

السترات الصفراء

بالغاز والاحتجاز.. فرنسا تقمع متظاهري «السترات الصفراء»

وزيرة الهجرة

نقل جثامين 6 مصريين توفوا بالكويت لمحافظاتهم بالصعيد

أديب

"أديب" يحلق فوق سماء "السعودية" بمشاركة عمر خيرت

القضاء الإداري يؤجل «إلزام البرلمان بتعديل مدة الرئيس»

آخر الأخبار

القضاء الإداري تبطل قرار محافظ البنك المركزى
القضاء الإداري تبطل قرار محافظ البنك المركزى

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

"القضاء الإداري" ترفض وقف برنامج أحمد موسى

#

اليوم.. القضاء الإداري يحسم قضية نقيب الصيادلة

#

"أبومازن": حل المجلس التشريعي الفلسطيني قريبا

#

اليوم.. "السيسي" يلتقى الرئيس الألمانى

الرئيس

تأجيل

القضاء الادارى

مدة الرئاسة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر دعوى بإلزام مجلس النواب بإدخال تعديلات على المادة 140 الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية، إلى جلسة 16 مارس المقبل للإعلان.

وطالبت الدعوى المقامة من أحد المحامين، حملت رقم 14775 لسنة 73 قضائية، بإدخال تعديلات على نص المادة والتي تحصر فترات انتخاب رئيس الجمهورية من مدتين فقط بحيث يصبح من حق الرئيس الترشح لفترتين أخريين، بعد موافقة ثلثى أعضاء النواب على ذلك، ثم طرح هذا التعديل على الشعب للاستفتاء عليه بالموافقة أو الرفض.

وأكد مقدم الدعوى أن الأمر كله بيد الشعب المصرى في نهاية كل مدتين رئاسيتين ويعرض الأمر على الاستفتاء الشعبى إذا ما أراد رئيس الجمهورية أن يترشح للمرة الثالثة أو الرابعة، على أن يكون التعديل شاملا المادتين الثالثة والرابعة وهما الأخيرتان له ولا يجوز مدها مرة أخرى بأى حال من الأحوال.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد حددت جلسة 23 ديسمبر الماضي، لنظر أولى جلسات دعوى مقامة من عدد من المواطنين يطالبون فيها رئيس مجلس النواب بصفته بإجراء تعديل للمادة رقم 140 من الدستور المصري الصادر عام 2014، والتي نصت على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة فقط.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الفتاة السعودية الهاربة تثير الغضب بصورة مُستفزة
» الجامعة العربية تحسم ملف عودة سوريا
» المشدد 7 سنوات لمتهم في أحداث عنف الطالبية
» محامي رانيا يوسف: لا توجد جلسة لها اليوم
» اصطدام سيارة بطائرة أثناء الإقلاع بمطار القاهرة
» براءة متهم في قضية حرق نقطة شرطة البراجيل
» القبض على كبير مفتشي آثار أسيوط
» "أديب" يحلق فوق سماء "السعودية" بمشاركة عمر خيرت
» أول تعليق من "تريكة" بعد مدح "صلاح" له بالأفضل في أفريقيا
» تعرف على مفاجأة عادل إمام في رمضان 2019
» إيقاف مراقب الحكام بمباراة الأهلى وسموحة شهرين

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • مغرب

    05:17 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان