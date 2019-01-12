» محامي رانيا يوسف: لا توجد جلسة لها اليوم

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صرح شعبان سعيد المحامى بالنقض ومحامى الفنانة رانيا يوسف، بأنه كان اليوم مقررًا لنظر جنحة مباشرة ضد رانيا فى أزمة الفستان  والمقامة من أحد الأشخاص وتوجهنا الى محكمة جنح الأزبكية ولم تدرج بالرول ويرجع السبب فى ذلك إلى أن مقيم الدعوى لم يقم بإعلانها ولم يقم بقيدها بقسم شرطة الأزبكية ولهذا اليوم لم تنظر اليوم.

وأشار محامى رانيا يوسف إلى أن سبب عدم قيدها هو أنه لا يجوز معاقبة شخص عن تلك التهمة مرتين  لأنها إذا نظرت سوف تتوقف تعريفيا لحين الفصل فى التحقيقات التى تجريها نيابة استئناف القاهرة فى البلاغ المقدم  وتم إخلاء سبيلها فيه  ولا زالت التحقيقات مستمرة.

كان مجموعة من المحامين وهم حميدو جميل البرنس وعمرو عبد السلام و وحيد الكيلانى قد تقدموا  ببلاغ للنائب العام ضد رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وقالوا ان الفنانة قامت بالفعل العلنى الفاضح والتحريض على الفسق والفجور واغراء القصر ونشر الرذيلة التى تخالف الأعراف والتقاليد السائدة فى المجتمع المصرى .

وقال البلاغ إن ما قامت به الممثلة رانيا يوسف بظهورها أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بالبيبى دول اثناء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعد انتهاكا صارخا للقانون ويعاقب عليه وفقا لنص المواد 278 من قانون العقوبات ـ والمادة 1 والمادة 14من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة.

وأضاف أن المطالبة بالحريات يقصد بها حرية الفكر والإبداع وحرية الرأي والتعبير وليس حرية العرى والتحريض على الفسق والفجور واغواء الشباب بهذه الأفعال التى تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع .

وأكد البرنس أن من حق تلك الممثلة أن ترتدى ما تشاء فى المناسبات الخاصة فى الأماكن  المغلقة وليس فى مناسبة رسمية منقولة عبر القنوات الفضائية وأمام عدسات المصورين مما يثبت عليها تعمد ارتكابها للفعل العلنى الفاضح .



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