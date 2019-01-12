» المشدد 7 سنوات لمتهم في أحداث عنف الطالبية

12 يناير 2019 - 04:53 م

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، متهم فى "أحداث تجمهر الطالبية"، لاتهامه مع آخرين بالاشتراك فى التجمهر والشروع في قتل والاعتداء على شقة أمين شرطة وإحراز سلاح، بالسجن المشدد 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم منها الاشتراك فى تجمهر مكون من أكثر من 5 أفراد، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام لجماعة إرهابية، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.