7 أعراض رئيسية للسرطان

12 يناير 2019 - 06:02 م

حدد عالم في مركز لندن للسرطان، ماكميلان كريس ستيل، سبعة أعراض رئيسية إن وجدت، يجب أن يحال المريض فورا إلى طبيب الأورام.

ووفقا للطبيب قد تكون أولى العلامات المثيرة للقلق هي التغيرات المفاجئة في الأمعاء أو المثانة، وقال:

النزيف المفاجئ من دون سبب، سماكة في أنسجة الثدي أو في أي مكان آخر، وجود صعوبة في البلع، تغييرات في لون أو حجم الوحمات، والسعال الشديد مع بحة في الصوت، واستغراق وقت طويل لالتئام الجروح.

وأكد ستيل أن الأعراض المذكورة قد لا تكون ذات صلة بالأورام ، لكنه نصح بالتوجه إلى الطبيب في حال وجودها.

وأضاف الخبير، أنت لا تضيع وقت الأطباء سدى عندما تتوجه إليهم لإجراء فحوصات السرطان.

وأشار الطبيب البريطاني إلى أن أربعة من أصل عشرة حالات من السرطان يمكن الوقاية منها في حال التشخيص المبكر للمرض.